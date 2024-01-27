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Автоспорт

Джонатан Кеннард назначен главой Williams Heritage

Джонатан Кеннард, бывший тест-пилот Williams, назначен новым директором  Williams Heritage – подразделения команды, которое занимается её наследием, прежде всего реставрацией и поддержанием в исправном техническом состоянии гоночной техники, созданной в предыдущие периоды истории Формулы 1.

Кеннард сотрудничал с Williams в 2008 году, когда за команду выступал Нико Росберг, а также выступал в гонках на выносливость, в том числе в «24 часах Ле-Мана», после чего занялся гонками исторических машин и основал свою компанию, специализировавшуюся на реставрации старой техники.

Джонатан Кеннард: «Присоединиться к Williams в качестве руководителя подразделения, которое отвечает за историческое наследие – для меня высокая честь и настоящая привилегия. У меня давние связи с автоспортом – я был и гонщиком, и занимался старой техникой, поэтому неплохо подготовлен для этой роли.

Williams Heritage – организация мирового уровня и располагает замечательной коллекцией, и я постараюсь в максимальной степени развивать её возможности».

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