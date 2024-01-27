Экклстоун поднялся на 2-ю строчку незавидного рейтинга

Берни Экклстоун в прошлом году вынужден признать себя виновным по делу о налоговых махинациях, после чего ему пришлось выплатить в британскую казну более 652 млн. фунтов стерлингов. По этому показателю бывший глава менеджмента Формулы 1 поднялся на вторую строчку списка граждан Соединённого Королевства, которые в 2023-м заплатили самые крупные суммы в виде налогов, а также разного рода штрафов.

Понятно, что причина, по которой Экклстоун оказался одним из лидеров этого рейтинга, весьма незавидная: Королевское управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC) обвиняло его в неуплате налогов на впечатляющую сумму в 400 млн. фунтов. Судебная тяжба с HRMC из-за финансовых активов, размещённых в неком сингапурском трастовом фонде, тянулась довольно долго, и в итоге Берни не просто пришлось выплатить поистине астрономическую сумму – он ещё и получил условный 17-месячный срок.

Впрочем, Экклстоун продолжает настаивать, что всегда исправно платил британские налоги, а те сингапурские миллионы не задекларировал «по ошибке».

«Я всегда, каждый год платил и плачу налоги в Великобритании, – заявил он в интервью Times. – Проблема возникла из-за моих зарубежных активов – в HRMC считали, что с них я тоже должен заплатить налоги. Но я честно заблуждался и думаю, что все это поняли».

Клэр Монтгомери, адвокат Экклстоуна, смогла спасти его от реального тюремного срока, выдвинув в качестве аргумента слабое здоровье своего 93-летнего клиента.

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