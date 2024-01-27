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Ф3: Пётр Вишницкий перешёл в Rodin Motorsport

Пётр Вишницкий продолжит карьеру в Формуле 3 в 2024 году. Польский гонщик подписал контракт с командой Rodin Motorsport, в которую перешёл из PHM AIX Racing.

В 2023-м Вишницкий принял участие в четырёх этапах Формулы 3 – в Бахрейне, Австралии, Монако и Испании. Ни в одной из гонок Пётр очков не заработал, а его лучшим результатом стало 18-е место в спринте в Монако.

Пётр Вишницкий: «Я рад объявить, что в предстоящем сезоне присоединюсь к Rodin Motorsport. Я уже участвовал в этой серии, благодаря чему у меня есть о ней хорошее представление. Я с нетерпением жду возможности применить в новом сезоне весь полученный опыт.

Приятно присоединиться к команде. Я работаю с ней последние несколько недель, и всё складывается отлично. Думаю, нас ждёт успешный совместный год».

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