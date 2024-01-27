Формула E: Кэссиди выиграл гонку и вышел в лидеры

Вторая квалификация саудовского уик-энда Формулы E подтвердила, что одна из отличительных особенностей электрической серии – непредсказуемость результатов.

Если вчера поул выиграл Жан-Эрик Вернь и вместе с Митчем Эвансом стартовал из первого ряда, то сегодня двукратный чемпион мира показал только 8-й результат в квалификации, а новозеландский гонщик Jaguar вообще не попал в первую десятку.

Почти все машины, стоявшие на первых четырёх рядах стартового поля, сегодня были другими, не те, что накануне – только Ник Кэссиди вновь показал неплохую скорость и начинал субботнюю гонку с третьей позиции, а уже упомянутый Вернь замыкал первую восьмёрку.

Но вчера Кэссиди поднялся на подиум после старта с 7-й позиции, и, разумеется, сегодня у пилота заводской команды Jaguar был боевой настрой и он всерьёз собирался бороться за победу. Все предыдущие события уик-энда говорили о том, что скорость машины Jaguar это позволяла. Впрочем, перед Ником стартовали победитель квалификации Оливер Роулэнд и Робин Фряйнс, у которых были точно такие же планы, причём обоих надо причислять к категории трудных соперников.

Рядом с Jaguar Кэссиди во втором ряду стоял электромобиль Стоффеля Вандорна, гонщика DS Penske, и чемпиона мира 2022 года тоже нельзя было недооценивать.

Дистанция воскресной гонки состояла из 36 кругов – на один круг короче, чем в пятницу. Это было вызвано тем, что состояние трассы изменилось, сцепление стало выше, скорости выросли – соответственно, должен вырасти и расход энергии батарей.

Когда погасли огни стартового светофора, казалось, что обладатель поула неплохо тронулся с места, однако Робин Фряйнс сделал это ещё лучше, и в первый поворот вошёл первым. После одного круга он смог оторваться от пелотона уже почти на секунду, а остальные гонщики пока сохраняли свои позиции. Разве что британец Дэн Тиктум, стартовавший 15-м, сразу поехал в боксы своей команды ERT на замену повреждённого носового обтекателя.

Роуланд и Вандорн одними из первых активировали Attack Mode, режим повышенной мощности, их примеру последовал Фряйнс – для этого они сместились с траектории в особый сектор, и в этот момент на первую позицию вышел Кэссиди. Поскольку ехал он быстро, то ему сразу удалось создать отрыв, превышавший полторы секунды, чего хватило, чтобы сохранить лидерство, когда он в свою очередь воспользовался Attack Mode.

Следом ехал Фряйнс, стараясь догнать лидера, но ему никак не удавалось приблизиться к электромобилю Jaguar. После первой трети дистанции Ник довёл отрыв от зелёной машины Робина уже до 2,5 секунды, что, конечно, позволяло ему активировать Attack Mode без потери позиции. Фряйнс в свою очередь опережал Роулэнда уже на пять секунд. Так что в группе лидеров особых событий не происходило, но про середину пелотона этого сказать нельзя.

Там всё было намного плотнее и острее, в частности, вчерашний победитель, Джейк Деннис, отважно сражался за позиции, но, увы, за пределами первой десятки – после 16-ти кругов он ехал 13-м и преследовал Митча Эванса, чьи атаки он успешно отбивал, когда лидировал в пятничной гонке.

Тем временем Фряйнс прибавил и постепенно сокращал отставание от Кэссиди: к 20-му кругу их машины разделяли всего полсекунды. Но и Роуланд уже подбирался к Робину, и можно было предположить, что он тоже готовит атаку.

Сэм Бёрд, гонщик McLaren, стартовавший 13-м, но пробившийся на 6-ю позицию, неожиданно допустил ошибку, зацепил барьер и вынужден был вернуться в боксы со сломанной передней подвеской.

Паскаль Верляйн на 24-м круге смог опередить Жана-Эрика Верня и подняться на 7-ю позицию.

За десять кругов до финиша первая пятёрка выглядела так: Кэссиди по-прежнему лидировал, за ним ехал Фряйнс, голландца преследовал Роулэнд, за которым держался Джейк Хьюз, гонщик McLaren, а пятым был Вандорн. Но тут впервые за два дня уик-энда на трассе появились жёлтые флаги – на Maserati Джехана Дарувалы отказали тормоза, и он с трудом сбросил скорость и остановился в зоне вылета.

Его машину быстро эвакуировали, и гонка возобновилась.

За пять кругов до финиша Роулэнд начал обозначать намерения атаковать Фряйнса, но команда Nissan сразу предупредила его по радио, чтобы он не рисковал. Однако было непохоже, что Оливер прислушался к инструкции команды и продолжал прессингновать Робина. Но клетчатый флаг был всё ближе, а опытный Фряйнс не давал сопернику ни единого шанса, очень грамотно располагая машину на трассе.

Более того, на последнем круге Робин даже попытался атаковать лидера, но было уже поздно – Ник Кэссиди использовал остатки энергии батарей, чтобы прибавить, и одержал достойную победу, его первую в составе Jaguar. Кстати, это была его 50-я гонка в Формуле E. Кроме того, его признали «Гонщиком дня» и именно он теперь возглавляет личный зачёт чемпионата .

Вторым финишировал Робин Фряйнс, и для него это пока лучший результат в 2024 году. После гонки он сказал, что полностью выложился, стараясь догнать Кэссиди, заявив буквально следующее: «Мы с ним чуть не поубивали друг друга! Не получилось победить на этот раз – получится в следущий!»

Третье место занял Роулэнд, в последний раз поднимавшийся на подиум вообще в 2022-м, когда он ещё выступал за Mahindra.

Если вчера 4-м финишировал Сэм Бёрд, то сегодня именно такой результат показал Джейк Хьюз, его напарник по McLaren. Пятое место досталось Стоффелю Вандорну, что его вряд ли устроило, но это лучше, чем вчерашнее 14-е.

А что же действующий чемпион мира Джейк Деннис? Если вчера он выиграл, то сегодня замкнул первую десятку, заработав хотя бы один призовой балл.

Следующей гонки электрической серии придётся ждать довольно долго: бразильский этап Формулы E запланирован на 16 марта.

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