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Формула E: Себастьен Буэми не примет участия в гонке

Себастьен Буэми не сможет выйти на старт субботней гонки сдвоенного этапа сезона Формулы E, который в этот уик-энд проходит в Саудовской Аравии на сложной городской трассе в Эд-Диръия.

Гонщик Envision попал в серьёзную аварию во время сегодняшней квалификации: Себастьен заблокировал тормоза на входе в 1-й поворот, машина продолжила движение, почти не поменяв направления и на большой скорости врезалась в отбойник. К счастью, Буэми не пострадал, но квалификацию пришлось остановить красными флагами, и заезды возобновились после того, как ограждения трассы было отремонтировано.

После аварии инспекторы FIA проверили машину швейцарца и пришли к выводу, что она получила серьёзные повреждения, которые не позволяют принять участие в гонке.

«Команда Envision Racing подтверждает, что снимает машину Себастьена Буэми с третьего этапа чемпионата мира, – сообщила команда. – Машина №16 получила повреждения во время квалификации, и в FIA, проверив шасси, приняли решение, что выходить на старт гонки небезопасно.

Теперь команда полностью сосредоточится на работе с машиной Робина Фряйнса, который в субботу в Эд-Диръия стартует из первого ряда».

Вероятно, Буэми тем более обидно пропустить эту гонку, ведь его напарник показал второй результат, значит, машина Envision способна на отличную скорость. А с поула в субботу стартует Оливер Роуланд, гонщик заводской команды Nissan.

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Формула E: Себастьен Буэми не примет участия в гонке

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