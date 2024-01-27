Ландо Норрис: Мы хотели положить конец слухам

Изначально контракт Ландо Норриса с McLaren был рассчитан до конца 2025 года, но сегодня команда объявила о подписании с гонщиком нового многолетнего соглашения. Ландо пояснил, что продлил контракт с McLaren за два года до истечения срока нынешнего соглашения, поскольку хотел положить конец слухам о его возможном переходе к соперникам.

Ландо Норрис: «Я так рано продлил контракт, поскольку могу себе это позволить. Я не хочу беспокоиться по этому вопросу в ближайшие несколько лет.

Разговоры о будущем ведутся постоянно, и я считаю, что сейчас подходящее время, чтобы положить им конец. Особенно с учётом того, что через несколько лет начнётся настоящее сумасшествие перед сменой регламента, когда все начнут менять команды.

Мы с командой не хотели отвлекаться на это, учитывая переход на новый регламент в 2026-м. Гораздо лучше сосредоточить усилия на том, что действительно будет важным в ближайшие несколько лет.

Я считаю, что для всех сотрудников McLaren было важно знать о моих планах. Я уверен, что сотрудникам неприятно, когда одного из их гонщиков связывают с другими командами, и, вероятно, это вносит элемент сомнения. Я же со своей стороны хотел сделать всё возможное, чтобы у всех в McLaren была уверенность. Я считаю это самым важным, поэтому рад, что закрыл этот вопрос, продлив контракт.

Теперь все в McLaren ещё сильнее уверены в том, что я предан команде. Они знают, что я предпочёл McLaren, отказавшись от Ferrari, Red Bull, Mercedes или любой другой команды. Теперь все знают, что из всего богатого выбора я выбрал McLaren».

При этом Ландо Норрис добавил, что действительно общался с другими командами, но его контакты так и не дошли до предметных переговоров о контракте: «Все гонщики общаются со всеми командами. Дело не в том, чтобы договориться об условиях контракта, а в том, чтобы понять, что может предложить вам та или иная команда.

Все ведут переговоры со всеми, обсуждая потенциальные варианты, но в моём случае дальше разговоров дело не зашло. Мы довольно быстро закрыли вопрос.

Конечно, когда я начал видеть, какие предложения мне поступают, я провёл внутренние переговоры с Андреа Стеллой и Заком Брауном. Мы действительно хотели положить конец некоторым из этих слухов, поскольку они могли негативно отразиться на команде, поэтому так рано и быстро пришли к соглашению. Надеюсь, теперь все вопросы сняты».

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