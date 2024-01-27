Ник Фрай: Ферстаппена отличает невероятное мастерство

Ника Фрая в своё время очень хорошо знали в паддоке Формулы 1 и в мире автоспорта в целом: начиная с 2001 года он занимал руководящие посты в команде, которая сначала называлась BAR, затем Honda, после чего на её основе была создана Brawn GP, а теперь это Mercedes.

В последние годы Фрай возглавляет McLaren Applied – в прошлом технологическое подразделение McLaren, а ныне успешную независимую компанию, специализирующуюся на разработке разного рода систем и оборудования для таких отраслей, как автоспорт, транспорт и горнодобывающая промышленность.

Фрай принял участие в подкасте Online Betting Guide и, отвечая на вопросы о современной Формуле 1, не скрывал своего восхищения Максом Ферстаппеном.

«Макс вновь и вновь подтверждает, что в настоящее время он лучший гонщик чемпионата, – заявил 67-летний британец, за свою карьеру поработавший со многими звёздами Формулы 1, в том числе с Дженсоном Баттоном, Михаэлем Шумахером и Нико Росбергом. – Одно из особых качеств Макса состоит в том, что он умеет адаптироваться к любым условиям. Да, у Red Bull Racing ещё и лучшая машина, но Макс скорее всего превосходил бы своего напарника за рулём любой машины.

Его отличает невероятное мастерство, и он, пожалуй, мог бы выигрывать гонки даже на самой неважной технике. Даже когда он стартует из последнего ряда, и ему не удаётся победить, ближе к финишу Гран При он всё равно опережает большинство соперников».

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