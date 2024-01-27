Норрис: Здорово, когда напарник тебя активно подгоняет

Вчерашняя новость о том, что Ландо Норрис продлил контракт с McLaren, означает, что он и Оскар Пиастри останутся напарниками в течение нескольких ближайших лет. Хотя продолжительность соглашения не названа, известно, что оно носит многолетний характер, следовательно, им предстоит сотрудничать как минимум до конца 2026-го.

При этом Ландо подчеркнул, что 22-летний австралиец, дебютировавший в Формуле 1 только в прошлом сезоне, уже подгоняет его сильнее, чем предыдущий напарник, которым был куда более опытный Даниэль Риккардо.

По ходу интервью телеканалу Sky Sports Норриса спросили, можно ли сказать, что опередить такого напарника, как Пиастри, сложнее, чем его предшественника, который тоже был из Австралии.

«Уже можно, и в прошлом году он бросил мне серьёзный вызов, – ответил Ландо. – Думаю, мы действительно неплохо сотрудничаем. Полагаю, Оскар – исключительно талантливый гонщик, а также настоящий труженик, и мне нравится с ним работать.

Здорово, когда тебя более активно подгоняют. С одной стороны, тебе это не по душе, с другой, это можно только приветствовать, ведь когда я сражаюсь за победы, я должен быть уверен, что я в самой лучшей форме и готов к любым испытаниям. Когда напарнику удаётся тебя подгонять, это только способствует твоей более качественной подготовке.

Именно это происходило со мной в прошлом году. Оскар очень эффективно помогал команде, и мы с ним отлично сработались, ведь у нас была общая цель. Мы оба хотим стать чемпионами, хотим выигрывать гонки, но не собираемся добиваться этого за счёт взаимной ненависти и разногласий.

Когда оба напарника начинают претендовать на победы в гонках, многое неизбежно меняется, но помощь Оскара была нужна команде. Я готов к продолжительному сотрудничеству с ним и предвижу, что впереди нас ждёт ещё немало дуэлей на трассе.

McLaren – та команда, с которой я хочу стать чемпионом мира – именно она привела меня в Формулу 1 и дала мне такую возможность. В каком-то смысле я чувствую себя обязанным всем этим людям, я считаю себя членом этой семьи, и работа в McLaren доставляет мне удовольствие. Я не хочу переходить в другую команду, сотрудничать с которой мне не понравится. А больше всего меня воодушевляет та восходящая траектория, по которой сейчас идёт развитие McLaren».

На прямой вопрос, опасается ли он прямого соперничества с Максом Ферстаппеном, если бы им довелось стать напарниками, Норрис ответил так: «Можно ли считать Макса лучшим гонщиком Формулы 1? Безусловно, и он это достаточно убедительно доказал. Он выступает за команду, в которой ему вполне комфортно, которая во многом выстроена вокруг него, поэтому соперничать с Максом чрезвычайно сложно.

Но когда меня спрашивают, опасаюсь ли я соперничества с ним, я отвечаю: конечно, нет. Я не боюсь соперничества с кем бы то ни было. Но если ты приходишь в команду и должен сразу бросить кому-то вызов, вряд ли тебе будет комфортно. Думаю, это скажет любой гонщик, поскольку всегда требуется время на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к работе на новом месте.

И понятно, что если твоим напарником станет лучший гонщик мира, то это не самая лучшая ситуация. Решение о переходе в такую команду умным не назовёшь. Но мне нравится соперничать с Максом на трассе, и те схватки, что у нас уже были, доставили мне удовольствие. Полагаю, что в предстоящем сезоне наша борьба продолжится».

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