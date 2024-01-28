Артуро Мерцарио – один из тех, кто спас Ники Лауду

Любому гонщику, выступавшему в Формуле 1, есть что вспомнить, вне зависимости от того, в какой период он участвовал в чемпионате мира. А уж если это происходило в 70-е годы прошлого века, то тем более. Но в судьбе Артуро Мерцарио, в 2023-м отметившего 80-летие, был эпизод, благодаря которому он вошёл в историю, однако именно его итальянский гонщик не любит вспоминать.

1 августа 1976 года он был в числе тех, кто первым оказался на месте печально знаменитой аварии Ники Лауды на Северной петле Нюрбургринга и вместе с тремя другими гонщиками спасал австрийца из объятой пламенем машины.

В ходе интервью Gazzetta dello Sport его спросили о том эпизоде биографии, но Мерцарио ответил: «Предпочитаю об этом не вспоминать. Я бы сказал, что это было просто один из эпизодов моей жизни, который хорошо закончился и для меня, и для Ники. Пусть он таким и остаётся.

Я не сожалею ни о чём, что происходило со мной за годы карьеры в автоспорте, разве что о каких-то ошибках, но их совершают все. Самое главное, что после всех этих лет я по-прежнему могу о них говорить. Я считаю, что был везучим гонщиком. В те времена любая авария могла запросто закончиться серьёзной травмой или привести к смертельному исходу».

Мерцарио не одержал побед в Формуле 1, даже на подиум не поднялся ни разу, хотя выступал за такие команды, как Ferrari и Williams.

«До сотрудничества с Фрэнком Уильямсом я работал в команде из Маранелло, – вспоминает он. – В Ferrari тогда были великолепные инженеры! И только после этого я перешёл в Williams, став одним из первых, благодаря кому эта команда заработала свою репутацию в Формуле 1. Потом я выступал за Copersucar и March.

Но проводить какие-либо сравнения между Williams и Ferrari невозможно. Нравится это кому-то или нет, но Скудерия была и остаётся своего рода эталоном. Ferrari – по-прежнему бренд №1 в автомобильном мире, поэтому надо заявить прямо: эта команда всегда будет особенной».

Но был в карьере Артуро Мерцирио особенный день, который навсегда врезался в его память: «Есть какие-то вещи, которые не забываются. Я уже выиграл итальянский и европейский чемпионаты в GT, но наибольшую известность мне принесла победа в гонке на выносливость в Муджелло, которая проходила 20 июля 1969 года, в тот самый день, когда Нейл Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Это была особенная победа, потому что все 720 км дистанции я проехал в одиночку и всё-таки смог выиграть. После этого меня признали во всём мире».

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