Дайтона: Победа Porsche Penske, экипаж Баттона – третий

Команда Porsche Penske Motorsport одержала победу в марафоне «24 часа Дайтоны» – сегодняшний успех уже поспешили назвать «историческим», ведь в предыдущий раз машина штутгартской марки выиграла эту гонку более 20 лет назад.

Триумфатором самой известной американской гонки на выносливость стал экипаж Porsche 963 в составе Фелипе Насра, экс-пилота Формулы 1, Мэтта Кэмпбелла, Дэйна Камерона и Джозефа Ньюгардена, в 2023-м выигравшего Indy 500.

До самого финиша машину №7 атаковал гиперкар команды Whelen Engineering Cadillac Racing, который пилотировал Том Бломквист, прошлогодний победитель «24 часов Дайтоны», но отмашку клетчатым флагом швед увидел через 2,112 секунды после Porsche Фелипе Насра.

Третье место занял экипаж Дженсона Баттона – чемпион мира 2009 года вместе с напарниками, Луи Делетразом, Джорданом Тэйлором и Колтоном Хертой, выступал на спортпрототипе Acura ARX-06 команды WTRAndretti. Это вполне можно считать достойным результатом, особенно если учесть, что примерно на середине дистанции из-за технических проблем машина №40 уступала лидеру целый круг. Но гонщики смогли отыграться и на финише проиграли экипажу Фелипе Насра меньше 13 секунд.

Стоит отметить, что четыре экипажа первой шестёрки выступали на гиперкарах Porsche 963. Правда, если первые пять машин уложились в 45 секунд, то финишировавший шестым спортпрототип Porsche 963 команды JDC-Miller MotorSports проиграл лидеру уже больше двух кругов.

Среди героев Формулы 1 прошлых лет можно также упомянуть Фелипе Массу, для которого это был дебют в Дайтоне – экипаж команды Riley, за которую выступал бразильский ветеран, занял 11-е место в абсолюте и 3-е в классе LMP2.

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