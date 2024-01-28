Ferrari и CEVA Logistics подписали многолетний контракт

Ferrari и CEVA Logistics, подразделение французской корпорации CMA CGM Group, подписали новое многолетнее соглашение, в рамках которого эта компания продолжит предоставлять весь комплекс логистических услуг по транспортировке машин и оборудования Скудерии на Гран При, а также на гонки GT и этапы серии Ferrari Challenge.

Продление этого контракта говорит об укреплении деловых отношений между партнёрами и взаимном доверии между двумя брендами, известными как в мире автоспорта, так и в сфере логистики. В 2024 году логотипы CEVA Logistics, официального партнёра команды, останутся на машинах Ferrari, на оборудовании команды, а также на униформе гонщиков и сотрудников.

Лоренцо Джорджетти, коммерческий директор гоночного департамента Ferrari: «Современный автоспорт ставит перед нами всё более сложные логистические задачи. По сравнению с предыдущими годами гонок за пределами Европы стало больше, этапы чемпионата мира проходят на четырёх континентах.

Впервые в истории Формулы 1 в этом году календарь сезона состоит из 24 гонок. Всё это означает, что для Скудерии жизненно важно рассчитывать на такого партнёра мирового уровня, как CEVA Logistics, который гарантирует, что транспортные услуги будут организованы точно и в срок, при этом разделяя страсть Ferrari к инновациям и стремясь отодвинуть границы возможного и добиваясь постоянных улучшений в своей области».

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