Ньюи может переключиться на работу с гиперкаром RB17

Red Bull Racing безоговорочно доминировала в прошлом году, выиграв 21 из 22-х гонок сезона, и Макс Ферстаппен в третий раз стал чемпионом мира. Но в 2024-м соперники надеются если не опередить команду из Милтон-Кинса, то хотя бы догнать, и чтобы удержаться в лидерах, ей необходимо не просто максимально эффективно работать – это она как раз умеет – но очень разумно распоряжаться бюджетом.

А бюджеты в Формуле 1, как известно, ограничены, и в Red Bull Racing, пожалуй, лучше всех знают, что бывает, если выйти за установленные пределы, допустив перерасход. Один раз команда за это уже была наказана, хотя штрафы, на неё наложенные, никак не повлияли на её положение в чемпионате.

При этом одна из самых затратных статей – фонд заработной платы, и, разумеется, впечатляющие гонорары ведущих сотрудников, в том числе Эдриана Ньюи, признанного гения аэродинамики. Как пишет Auto Motor und Sport, если Red Bull ради того, чтобы заметно сэкономить, переведут его на другой участок работы, то для команды Формулы 1 это будет серьёзная потеря.

И такая «другая работа» уже есть: в 2024 году в Red Bull должны представить RB17, свой первый серийный гиперкар, и Ньюи активно занимается этим проектом. По информации немецкого издания, в Милтон-Кинсе всерьёз рассматривают возможность полностью поручить ему работу над RB17, и тогда его многомиллионное вознаграждение можно будет провести по другой статье расходов. Но в таком случае он не сможет заниматься созданием и модернизацией машин Формулы 1.

Впрочем, нет сомнений, что за время работы на посту технического директора Red Bull Racing Ньюи подготовил себе смену, ведь рано или поздно ему придётся отойти от дел. Если это произойдёт в относительно близкой перспективе, то команда если и сбавит обороты, то не так уж сильно, и чтобы её одолеть, соперникам всё равно придётся напрягаться не меньше, чем в предыдущие годы.

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