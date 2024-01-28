Следить

Автоспорт

Оливер Берман и Артур Леклер пополнили ряды Ferrari

В Маранелло готовятся к предстоящему сезону: слушатель Гоночной академии Ferrari Оливер Берман, выступающий за Prema в Формуле 2, стал новым резервным пилотом Скудерии.

В 2024 году ему предстоит работать вместе с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом и оказывать им необходимую помощь и поддержку. Оливер стал третьим резервистом команды Формулы 1 – эти обязанности он будет делить вместе с Робером Шварцманом и Антонио Джовинации, а они в свою очередь будут их совмещать с выступлениями в чемпионате мира по гонкам на выносливость за рулём гиперкара Ferrari 499 P.

Артур Леклер, младший брат Шарля, присоединится к Антонио Фуоко и Давиде Ригону в качестве ещё одного пилота, в чьи задачи входит работа по доводке машины, прежде всего это работа на симуляторе.

Уже на следующей неделе Оливеру и Артуру предстоит пилотировать Ferrari F1-75, машину 2022 года, на частных тестах в Барселоне. На этом же автодроме 29 и 30 января Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут работать на шинных тестах Pirelli за рулём прошлогодней SF-23. Кроме того, оба проедут какое-то количество кругов и на F1-75, что в любом случае полезно, чтобы побыстрее войти в форму после зимнего перерыва.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Ньюпорт – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Теннис

«До последней минуты не знал, с кем буду играть». Чемпионы Australian Open в миксте рассказали о своей победе на турнире

Футбол

Барселона — Вильярреал 3:5: обзор матча

Автоспорт

Оливер Берман и Артур Леклер пополнили ряды Ferrari

Футбол

«Эдмонтон» обыграл «Нэшвилл» и одержал 16-ю победу подряд

Бокс

Арнольд Хегай – Хон Мартинес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Футбол

Ливерпуль – Норвич. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Теннис

Тренеры Синнера: «У него есть качества, которые есть у многих великих чемпионов, но чтобы они проявились, нужно начать побеждать»

Футбол

Ювентус сыграл вничью с Эмполи, Милан потерял победу над Болоньей: результаты 22 тура Серии А

Бокс

Украинец Богачук проведет бой за титул чемпиона мира WBC

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт