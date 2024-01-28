Пьер Гасли и Alpine F1 сделали доброе дело

В прошлом году Пьер Гасли начал сотрудничать с благотворительным фондом Make a Wish («Загадай желание») – эта организация старается облегчить жизнь детям и подросткам, у которых диагностированы тяжёлые, часто неизлечимые заболевания, в том числе онкологические.

Гонщик Alpine F1 вместе со своей командой помог одному из них, молодому человеку по имени Аарон, исполнить его заветную мечту – посидеть за рулём машины Формулы 1.

«Это был особенный день в компании с Аароном, у этого сильного парня есть чему поучиться, – сообщил Пьер на своих страницах в социальных сетях и поделился несколькими фотографиями, рассказывающими об этом событии. – Рад, что помог исполнить твою мечту и увидел улыбку на твоём лице, когда рассказывал тебе о мире Формулы 1, а ты посидел за рулём машины, на которой я выступал в 2023 году!»

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