В Финляндии вспомнили старую историю о подруге Боттаса

В финской прессе неожиданно вспомнили события почти 4-летней давности, когда Тиффани Кромвелл, подруга Валттери Боттаса, вольно или невольно могла нарушить правила пересечения границы Финляндии, действовавшие в период пандемии.

В марте 2020 года в столичном аэропорту Вантаа приземлился частный самолёт, на котором в Хельсинки из Монако прибыли гонщик Формулы 1 и его австралийская подруга.

В то время правительство Финляндии из-за пандемии Covid-19 уже ввело жёсткие ограничения, распространявшихся на всех иностранных граждан, и из-за пределов страны было разрешено возвращаться только обладателям финских паспортов и членам их семей. Тем не менее Кромвелл смогла пройти пограничный контроль.

Однако позже стало известно, что по внутренним каналам Пограничной охраны Финляндии её командование получило анонимное письмо, автор которого сообщал о нарушении профессиональной этики. Он уверял, что Тиффани Кромвелл в той ситуации не имела законных оснований на пересечение границы страны.

В Пограничной охране было проведено разбирательство, по каким причинам для Кромвелл было сделано исключение, но судя по документам, на которые ссылается газета Helsingin Sanomat, ни Кромвелл, ни Боттас не подозреваются в каких-либо противозаконных действиях.

Суть в том, что в марте 2020 года через авиакомпанию Finavia в Пограничную охрану Финляндии был направлен запрос по поводу Кромвелл, и ей как австралийской подданной было отказано в праве пересечь границу страны. Однако авиакомпания направила вторичный запрос, теперь уже адресовав его командованию финских пограничников, и через какое-то время её визит был согласован на самом высоком уровне.

Однако это вызывало недовольство офицеров столичного подразделения погранохраны: сотрудники, работавшие тогда в аэропорту Вантаа, получили инструкцию сверху, что Кромвелл является членом семьи Валттери Боттаса, поэтому имеет право на пересечение границы.

Но, как выяснилось, те офицеры с этим не согласились, в частности, начальник смены был уверен, что в условиях действовавших тогда ограничений Кромвелл не должна была попасть в Финляндию, поскольку перед законом все равны. Однако из пограничного штаба пришёл приказ, и её впустили в страну, хотя в тот же период иностранным подругам и друзьям других финских граждан в этом было отказано.

Газета Helsingin Sanomat назвала имя того представителя пограничного командования, который по телефону лично приказал пропустить Тиффани Кромвелл – это был Маркку Хассинен, заместитель командующего Пограничной охраны страны. Сейчас он отрицает, что мог допустить какие-либо нарушения.

Как пишет финская пресса, точно установить, имела ли Тиффани Кромвелл право пересечь границу Финляндии или нет, так и не удалось, однако результаты внутреннего расследования, проведённого Пограничной охраной, минувшей осенью были направлены в Министерство внутренних дел страны. Там дали такую оценку этой истории: детально разобраться в случившемся затруднительно, поскольку в деле в основном фигурирует устная информация, собранная в разное время, и следовательно, никакие дальнейшие действия предприниматься не будут.

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