В Формуле 3 дебютирует гонщик из Таиланда

В Формуле 3 в предстоящем сезоне дебютирует 18-летний гонщик из Таиланда Тасанапол Интрафувасак – о контракте с ним сообщила немецкая команда PHM Racing, где он станет напарником другого новичка, Джошуа Дюфека. Впрочем, швейцарца нельзя в полном смысле назвать дебютантом, поскольку в прошлом году он уже выступал в Ф3 на финальном этапе в Монце в составе Campos.

Предыдущие два сезона Тасанапол набирался опыта в Ф4 и ближневосточной Формуле Regional (FRME), но пока особо яркими успехами похвастаться не может. В настоящее время он вновь выступает в зимней серии FRME и после двух этапов занимает 7-е место в личном зачтёте.

Тасанапол Интрафувасак: «Я очень рад объявить, что буду выступать за PHM Racing в Формуле 3. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным, и сказать спасибо команде за то, что предоставила мне этот замечательный шанс. Теперь мне не терпится приступить к работе, что произойдёт уже через пару недель в Бахрейне!»

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