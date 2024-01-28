В Хинвиле не будут сотрудничать с Боттасом и Чжоу в 2025-м?

Швейцарский таблоид Blick, обычно неплохо осведомлённый о том, что происходит за закрытыми дверями базы Sauber Motorsport в Хинвиле, утверждает, что команда не собирается продлевать контракты с Валттери Боттасом и Гуаньюей Чжоу на 2025 год.

Цитируем: «Обновлённая команда однозначно не планирует начинать сезон 2025 года с Боттасом и Чжоу».

Речь об этом идёт в контексте недавней новости о том, что в Ferrari подписали новый многолетний контракт с Шарлем Леклером, тогда как вопрос дальнейшей судьбы Карлоса Сайнса пока остаётся открытым.

Blick предлагает свою версию ответа, предполагая, что Карлос уже мог проинформировать Скудерию о том, что его приглашают в будущую заводскую команду Audi, которая создаётся на базе швейцарской Sauber.

Каких-то новых аргументов в пользу своей версии газета не приводит, но напоминает, что между семьёй испанского гонщика и Андреасом Зайдлем, исполнительным директором Sauber Group, существуют давние и довольно тесные контакты.

Что косвенно подтвердил Карлос Сайнс-старший после недавней победы в ралли-рейде «Дакар» за рулём гоночного внедорожника Audi, и мы приводили его слова. Он тогда сказал: « Я вхожу в семью Audi, и понятно, что дома мы говорим об Audi и о том, чего эта компания может достичь в будущем».

А пока Боттас и Чжоу готовятся к новому сезону в команде, которую мы ещё недавно называли Alfa Romeo, но в 2024 году у неё сменилась и вывеска, а вместе с ней, судя по всему, и фирменные цвета. На какие результаты будет способна Stake в предстоящем сезоне, мы узнаем уже довольно скоро.

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