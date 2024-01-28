В MotoGP мечтают о совместном проекте с Формулой 1

Руководители Формулы 1 и MotoGP изучают возможность объединить усилия, чтобы в один и тот же уик-энд на конкретной трассе провести гонки двух чемпионатов мира.

Стефано Доменикали, президент Формулы 1, и Кармело Эспелета, исполнительный директор компании Dorna, которой принадлежат коммерческие права чемпионата мира по кольцевым мотогонкам, уже какое-то время посвятили обсуждению возможных вариантов. А впервые идея была высказана прошлой весной.

Сейчас есть четыре трассы, на которых в течение сезона проходят гонки и Формулы 1, и MotoGP – это Барселона, Red Bull Ring, Сильверстоун и Circuit of the Americas в Остине, штат Техас.

Вряд ли стоит ожидать, что подобный совместный проект удастся организовать в ближайшие год-два, прежде всего из-за сложности подготовки трассы в плане безопасности, поскольку в двух сериях приняты разные стандарты. Но дело не только в этом – у двух чемпионатов мира разные спонсоры, и учесть требования всех деловых партнёров тоже будет непросто.

Тем не менее, Эспелета верит, что осуществить задуманное всё-таки возможно.

«У нас со Стефано Доменикали давно сложились замечательные отношения, и мы уже какое-то время обдумываем такой проект, – заявил глава компании Dorna. – Безусловно, это не так просто, но могу сказать, что мы не отказались от этой идеи. Если проект можно будет осуществить, мы это сделаем».

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