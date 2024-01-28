В Занзибаре хотят принять этап Формулы 1

Разговоры о возвращении Формулы 1 в Африку идут уже не первый год, но проект проведения этапа чемпионата на реконструированной трассе в Кьялами не удалось реализовать. Тем не менее, в начале года президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что возвращение Формулы 1 на африканский континент станет важным событием.

Итальянская La Gazzetta dello Sport сообщает, что принять Гран При мечтают на острове Занзибар, который входит в состав Танзании. Газета пишет, что ещё в сентябре 2022 года местное правительство одобрило проект строительства гоночной трассы.

В ноябре прошлого года был сформирован пул инвесторов, который займётся реализацией проекта. В качестве технического консультанта они пригласили к себе бывшего гонщика Формулы 1 Джанкарло Физикеллу.

На данном этапе сложно делать прогнозы о шансах Занзибара принять этап Формулы 1. Начало строительство автодрома запланировано на 2025 год, а его открытие намечено на 2027-й. Таким образом, если Формула 1 и приедет на Занзибар, то произойдёт это не раньше, чем под конец текущего десятилетия.

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