Деймон Хилл: Алонсо отличает особое «шестое чувство»

Деймон Хилл, бывший гонщик Формулы 1, ныне сотрудничающий с телеканалом Sky Sports в качестве эксперта, не раз очень высоко отзывался о профессионализме и мастерстве Фернандо Алонсо. В преддверии нового сезона чемпион мира 1996 года сделал это вновь, выделив ряд важных качеств, отличающих гонщика команды Aston Martin.

Деймон Хилл: «Думаю, отношение к Фернандо в основном очень доброе. Он очень стабильный и умный гонщик, а слушать его комментарии по ходу Гран При и после финиша всегда очень интересно.

Часто эти комментарии довольно забавные, и по ним становится понятно, что он всегда на шаг впереди тебя. Его отличает это невероятное «шестое чувство», благодаря которому он предвидит развитие событий вокруг своей машины, он умеет мыслить стратегически.

Все всегда считают его одним из претендентов на высокие места, вряд ли кто-то его недооценивает. По-моему, Фернандо – один из самых умных гонщиков, кто когда-либо садился за руль машины Формулы 1. Он постоянно думает о гонках, он просто… Я собирался сказать, что он работает просто как машина, однако он всё-таки человек, но человек необыкновенный. То, что он делает, меня неизменно впечатляет».

В 2023 году Фернандо Алонсо, пилотируя машину Aston Martin, восемь раз поднимался на подиум, и теперь его болельщики, прежде всего испанские, с интересом ждут нового сезона – всем хочется увидеть, насколько успешным будет продолжение сотрудничества двукратного чемпиона мира с командой из Сильверстоуна.

Также Хилл по-своему прокомментировал 10-летний контракт Мадрида на проведение Гран При Испании начиная с 2026 года: «В Барселоне, вероятно, несколько упали духом, увидев, что гонка Формулы 1 будет проводиться в городе, с которым они традиционно соперничают, ведь эти два региона Испании конкурируют друг с другом.

Но я бы сказал, что само каталонское кольцо никогда не считалось такой уж замечательной гоночной трассой. Проблема в том, что повороты там быстрые и среднескоростные, и они отличаются постоянным радиусом, а это существенно ограничивает возможности для обгонов.

Там есть очень длинная прямая, в какой-то мере способствующая борьбе на трассе, но лишь недавно хозяева автодрома восстановили последний быстрый поворот круга, что, по-моему, тоже немного помогает машинам держаться вплотную друг за другом. Однако реальная проблема Барселоны в том, что гонки там часто напоминали процессию…»

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