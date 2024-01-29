Марк Хайнс вернулся в команду Хэмилтона

Весной 2021-го менеджер Марк Хайнс, курировавший деловые интересы и логистику Льюиса Хэмилтона, расстался с гонщиком, чтобы «заняться другими делами в автоспорте», но теперь они вновь будут работать вместе.

Прежде Хайнс был частью проекта Project 44, потом Льюис сотрудничал с компанией Copper, с которой родился проект фильма о Формуле 1 с участием Бреда Питта, но и этот контракт подошёл к концу.

Британская пресса пишет, что возвращение Хайнса будет сосредоточено исключительно на гоночной деятельности.

Представитель компании сообщил: «Соглашение между компанией Copper и Хэмилтоном подошло к концу в декабре 2023 года, после истечения установленного срока.

Всё это время Пенни и ее команда поддерживали предпринимательское видение Льюиса, вместе они запустили несколько интересных проектов. Несмотря на окончание срока действия контракта, Copper продолжит работать с Льюисом над некоторыми из них.

В ближайшие месяцы Льюис расширит свою компанию Project 44, созданную в 2014 году, и объявит о новых назначениях, продолжая развивать свой бизнес и инвестиции.

Льюис с нетерпением ждёт начала нового сезона Формулы 1 и будет работать с Марком Хайнсом, своим давним другом, его опыт и знания помогут Льюису на трассе. Марк будет сосредоточен исключительно на гоночной деятельности и поддержке стремления Льюиса вернуться в борьбу за первое место».

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