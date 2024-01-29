Мика Хаккинен против поспешности в прогнозах

Мику Хаккинена не тревожит, что предстоящий сезон может вновь пройти под знаком безоговорочного доминирования Red Bull Racing и Макса Ферстаппена. Двукратный чемпиона мира предпочитает воздерживаться от преждевременных прогнозов, ведь в истории Формулы 1 было немало примеров, когда расстановка сил в чемпионате быстро менялась.

«Много ли было случаев, когда команды и гонщики, которых прочили в чемпионы ещё до начала предсезонных тестов, в итоге оставались без титулов? Даже слишком много, – рассуждал финн в интервью Bild. – Не поймите меня неправильно: я тоже считаю, что Red Bull и прежде всего Макс Ферстаппен вновь будут задавать свои стандарты, однако не стоит заранее говорить, что они завоюют все трофеи, когда никто ещё не проехал ни метра.

К чему излишняя поспешность в прогнозах? За два предыдущих года Макс добился невероятных успехов, он достаточно талантлив, чтобы стать лучшим гонщиком всех времён, но в Формуле 1 он не единственный, кто в состоянии бороться за победы.

Например, я многого жду от McLaren. В прошлом году эта команда очень неважно начала сезон, но затем добилась впечатляющего прогресса и, что самое главное, показывала стабильные результаты. Вероятно, Ландо Норриса и Оскара Пиастри можно считать самой сильной парой гонщиков после команды Ferrari.

Хотя они ещё не вышли на тот уровень, на котором в своё время были мы с Дэвидом Култхардом! (смеётся) Но у обоих есть чемпионский потенциал. Пиастри уже подгоняет Норриса, а в предстоящем сезоне это почувствует даже Ферстаппен.

Что касается Mercedes, то сейчас эта команда на перепутье. Она долго доминировала в чемпионате, но в последние два года сдала позиции, и похоже, что это отразилось и на её руководстве, и на сотрудниках. Кстати, это хорошо! Только злее будут, им это полезно. Чтобы вновь выигрывать гонки, они должны собрать всю свою волю. Этой команде необходимо по-настоящему сплотиться, чтобы вернуться на прежней уровень. Вот этой слепой веры в свои силы ей пока не хватает.

Mercedes во многом остаётся командой Льюиса Хэмилтона. Прошлый сезон он завершил на 3-м месте личного зачёта, а Джордж Расселл был только 8-м. И это меня не удивляет, ведь, с одной стороны, Хэмилтон хотел доказать, что неправы все, кто считает, что он уже не тот; с другой, Джордж продолжает чувствовать этот колоссальный прессинг.

Когда твой напарник – семикратный чемпион мира, все взоры автоматически обращены на тебя. Если твой напарник тебя опережает, то никого не убеждают даже твои подиумы».

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