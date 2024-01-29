OMP – новый партнёр команды Aston Martin

В Aston Martin объявили о начале долгосрочного партнёрства с компанией Racing Force Group и её известным брендом OMP, под которым выпускается спортивная одежда и разного рода снаряжение, предназначенное для гонок.

Начиная с 2024 года OMP будет поставлять всё необходимое обмундирование гонщикам и механикам команды. Речь идёт не только о комбинезонах, но также о специальных перчатаках, обуви и гоночном белье, отвечающем всем современным стандартам и требованиями безопасности.

Энди Стивенсон, спортивный директор команды: «В Aston Martin F1 рады начать многолетнее сотрудничество с OMP, мировым лидером в области разработки и производства гоночного снаряжения. В нашем спорте важна каждая деталь, и мы в равной степени разделяем и стремление к высоким результатам, и стараемся на всех уровнях добиться максимальной безопасности. Мы уверены, что применение одежды OMP благоприятно отразится на работе наших гонщиков и механиков в предстоящем сезоне».

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