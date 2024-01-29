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Ральф Шумахер: Рад, что не выступал за команду Рона Денниса

В подкасте «Формула успеха» бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что никогда в жизни не смог бы работать с бывшим руководителем McLaren Роном Деннисом…

Ральф Шумахер: «Нет, Эдди Джордан не был худшим боссом в моей карьере. Он дал мне возможность выступать в Формуле 1. Было бы гораздо хуже, если бы я оказаться в одной команде с Роном Деннисом. И я рад, что этого не произошло.

Для Эдди это был его небольшой личный бизнес, справляться с которым порой было непросто. Я помню те времена, когда мы проводили 16-18 гонок в сезоне, у нас были потрясающие машины с отличным звуком, мы с удовольствием принимали и угощали гостей. Всем было весело, а для меня этот опыт стал частью моего взросления».

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