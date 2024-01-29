Расчёты по гонке в Мадриде не убеждают экономистов

Уже через два года Мадрид должен принять Гран При Испании вместо привычной Барселоны – начиная с 2026 года национальный этап чемпионата мира предполагается проводить на новой городской трассе, проложенной вокруг выставочного комплекса IFEMA.

Авторы проекта уверяют, что он сулит испанской столице немалую коммерческую выгоду, однако экономист Сантьяго Ниньо Бесерра сомневается в достоверности представленных расчётов. К таким выводам он пришёл, сравнивая их с реальными экономическими показателями Гран При Испании, который проходит в Барселоне.

Там промоутеры за право принимать гонку Формулы 1 платят 26 млн. евро в год, а общий экономический эффект, который она приносит Каталонии, оценивается примерно в 250 млн. евро. Бесерра не понимает, на каком основании авторы мадридского проекта рассчитывают, что он принесёт столичному региону вдвое больше.

«Насколько я понимаю, пока никто не задавался вопросом, ответа на который нет и у меня, почему Барселона генерирует 250 млн. евро, а в Мадриде рассчитывают на 450 млн.? – рассуждает Бесерра, и его слова приводит газета Marca. – Откуда такая колоссальная разница?

Теперь Liberty Media предстоит решить, будет ли экономически оправданно проводить в Испании ещё одну гонку, и если будет, то они наверняка поднимут цену».

Бесерра имеет в виду, что в Барселоне всё-таки надеются каким-то образом сохранить свой Гран При, ведь был же период, когда в Испании проходили два этапа чемпионата мира, хотя гонка в Валенсии в финансовом плане оказалась провальной.

«Тогда уже после первого года стало понятно, что проект не эффективен, а во второй год он вообще превратился в катастрофу, – напомнил экономист. – Посмотрим, что произойдёт в 2026 году в Мадриде».

С 2008-го по 2012 гг. городская трасса в Валенсии успела принять пять Гран При Европы.

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