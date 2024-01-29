Тим Госс и Алан Пермейн присоединились к Visa RB

Команда Visa RB (бывшая AlphaTauri) объявила об укреплении технического штата, пригласив опытных специалистов.

К команде из Фаэнцы присоединился Тим Госс, бывший технический директор McLaren, в последние годы работавший в структурах FIA. Госс получил должность главного инженера и будет подчиняться непосредственно руководителю команды. К исполнению своих обязанностей он приступит в октябре 2024 года.

Гийом Каттелани назначен на должность заместителя технического директора. За пятнадцать лет в Формуле 1 он успел поработать в командах Lotus и McLaren, а последние годы провёл в Red Bull Technology.

Алан Пермейн, уволенный прошлым летом из Alpine, получил должность гоночного директора.

Петер Байер, исполнительный директор Visa RB: «Назначения станут большим шагом вперёд для команды. Приглашение Гийома и Алана повысят наши возможности в разработке машин и повысят эффективность работы на трассе.

В октябре к нам присоединится Тим. Тем самым, мы завершим формирование структуры, которая позволит сделать следующий шаг на пути к долгосрочному успеху команды».

Лоран Мекис, руководитель команды: «Благодаря назначению Тима, Гийома и Алана команда получит богатый опыт побед. У меня нет сомнений, что они помогут нам выйти на следующий уровень в Формуле 1.

У нас уже есть сильная и опытная группа инженеров, но привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, таких как Тим, Гийом и Алан, повысит наши возможности и поможет соответствовать самым высоким техническим стандартам как на базе, так и на трассе».

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