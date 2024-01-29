WEC: В Aston Martin приступили к тестам будущего гиперкара

Дебют гиперкара Aston Martin Valkyrie в гонках на выносливость и участие в «24 часах Ле-Мана» запланированы на 2025 год, но тесты отдельных систем машины уже начались, хотя пока их испытания в Сильверстоуне проводятся на шасси AMR Pro.

«Мы приступаем к разработке ряда систем, и сейчас проходит самая ранняя стадия тестов, – общаясь с журналистами в Дайтоне, рассказал Адам Картер, возглавляющий программу Aston Martin в гонках на выносливость. – Но мы уже можем вести основную работу, связанную с программным обеспечением».

Имя гонщика, которому поручено заниматься тестами, Картер не назвал, лишь подчеркнул, что это опытный профессионал, давно сотрудничающий с Aston Martin. Поскольку шасси для спортпрототипа класса LMH ещё в стадии разработки, то пока тесты продолжатся с использованием машины AMR Pro.

«Мы можем довольно интенсивно вести испытания, поскольку сама платформа уже существует, – добавил Картер. – У нас есть возможность с полной уверенностью продолжать эту работу и быстро двигаться к цели. План действий у нас уже составлен, и задачи, которые перед нами стоят на тестах, вполне понятны. Эта работа продолжится и позволит как можно быстрее собрать необходимую информацию».

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