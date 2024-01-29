Следить

Автоспорт

WEC: В Aston Martin приступили к тестам будущего гиперкара

Дебют гиперкара Aston Martin Valkyrie в гонках на выносливость и участие в «24 часах Ле-Мана» запланированы на 2025 год, но тесты отдельных систем машины уже начались, хотя пока их испытания в Сильверстоуне проводятся на шасси AMR Pro.

«Мы приступаем к разработке ряда систем, и сейчас проходит самая ранняя стадия тестов, – общаясь с журналистами в Дайтоне, рассказал Адам Картер, возглавляющий программу Aston Martin в гонках на выносливость. – Но мы уже можем вести основную работу, связанную с программным обеспечением».

Имя гонщика, которому поручено заниматься тестами, Картер не назвал, лишь подчеркнул, что это опытный профессионал, давно сотрудничающий с Aston Martin. Поскольку шасси для спортпрототипа класса LMH ещё в стадии разработки, то пока тесты продолжатся с использованием машины AMR Pro.

«Мы можем довольно интенсивно вести испытания, поскольку сама платформа уже существует, – добавил Картер. – У нас есть возможность с полной уверенностью продолжать эту работу и быстро двигаться к цели. План действий у нас уже составлен, и задачи, которые перед нами стоят на тестах, вполне понятны. Эта работа продолжится и позволит как можно быстрее собрать необходимую информацию».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

WEC: В Aston Martin приступили к тестам будущего гиперкара

Футбол

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря голевой передаче Бучневича в овертайме

Футбол

В Серии А побит антирекорд последних 63-ех лет по незабитым пенальти

Теннис

Организаторы соревнований в Линце сообщили о причине отказа от участия в турнире Элины Свитолиной

Футбол

Жирона с Цыганковым и Довбиком одолела Сельту: результаты матчей 22 тура Ла-Лиги

Автоспорт

Дайтона: Победа Porsche Penske, экипаж Баттона – третий

Баскетбол

Янніс відсканував QR-код на безкоштовні курячі крильця після двох смазаних кидків з лінії від «Пеліканс»

Бокс

ВИДЕО. Хегай в Барселоне нокаутировал соперника из Испании в третьем раунде

Футбол

Маццарри о 0:0 с Лацио: Я очень доволен

Теннис

Манакор (М15). Кравченко выиграл первый одиночный титул ITF с 2020 года

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт