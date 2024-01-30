Следить

Автоспорт

3 февраля – день премьеры нового сериала про Ferrari

Презентация SF-24, новой машины Ferrari, назначена на 13 февраля, но за десть дней до этого на телеканале Sky Sports состоится премьера нового документального сериала о команде из Маранелло. Сериал 6-серийный, и в эту субботу покажут первый эпизод.

Новая работа журналистов Sky Sports, созданная совместно с их итальянскими коллегами со Sky Italia, называется DiscoveRed, и тут содержится своеобразная игра слов, поэтому адекватный перевод подобрать непросто. Суть в том, что зрителю сериала откроется то, что команда, чьим фирменным цветом является красный, обычно скрывает от посторонних глаз.

Но сейчас в Скудерии сделали для документалистов исключение, и это даже вызывает удивление, учитывая традиционную атмосферу секретности, которая окружает всё, что связано с работой команды Формулы 1.

Разумеется, в фильме есть интервью с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, а также с Фредериком Вассёром, руководителем команды Ferrari, с её техническим директором Энрико Кардиле и главным мотористом Энрико Гвалтьери. Вместе со съёмочной группой Sky Sports зритель побывает в разных департаментах базы Скудерии в Маранелло, но и на заводе, где идёт сборка знаменитых спорткаров Ferrari.

В разных эпизода сериала покажут так называемый Remote Garage, т.е. «удалённый гараж» – центр управления, откуда в дни Гран При осуществляется необходимая поддержка гоночной бригаде, покажут аэродинамическую трубу, расскажут о работе конструкторского отдела и симулятора.  

Если премьера первого эпизода запланирована на 3 февраля, то последнего – на 13-е, т.е. его покажут уже в день презентации машины 2024 года. 

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема

Автоспорт

Несколько инженеров Red Bull перешли в Ferrari

Автоспорт

Жак Вильнёв: Раньше нагрузки на гонщиков были выше

Хоккей

ФБУ отлучит игроков от баскетбола сроком до двух лет в случае отказа участия в матчах за национальную сборную Украины

Теннис

Australian Open. Даяна Ястремская против Линды Носковой в четвертьфинале: превью матча

Баскетбол

Милуоки Бакс расторгли контракт с главным тренером Гриффином

Автоспорт

AlphaTauri переименована в Visa Cash App RB F1 Team

Теннис

Марта Костюк: «Я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких обстоятельствах»

Хоккей

Прометей одержал волевую победу над Хапоэлем в Еврокубке

Футбол

Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт