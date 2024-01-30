Артур Леклер об F1-75: Впечатления просто сумасшедшие!

На днях мы писали о том, что Артур Леклер, младший брат Шарля, теперь тоже работает в Ferrari, но в качестве «девелопмент-драйвера», т.е. в его задачи входит участие в доводке машины и прежде всего работа на симуляторе.

Уже вчера на автодроме в Барселоне Артур пилотировал F1-75, машину Ferrari 2022 года, в рамках частных тестов. Сегодня его должен сменить Оливер Берман, подписавший со Скудерией контракт резервного пилота.

«Это был замечательный, совершенно невероятный опыт! – прокомментировал Леклер-младший после первого дня работы на трассе. – Машина очень быстрая, ни на чём подобном я раньше не ездил. Впечатления просто сумасшедшие!

Если бы шесть лет назад, до того, как я начала всерьёз заниматься автоспортом, мне сказали, что мне предстоит целый день работать за рулём машины Формулы 1 на той же трассе, по которой ездит мой брат, я бы, конечно, безумно обрадовался!

Я счастлив, что это произошло, и благодарен Ferrari за доверие, за то, что мне предоставили такую. возможность – надеюсь, скоро увидимся!»

Артур не случайно упомянул старшего брата: одновременно в эти дни на каталонском кольце проходят тесты Pirelli, на которых Шарль Леклер и Карлос Сайнс, гонщики основного состава Ferrari, работают за рулём прошлогодней SF-23. Но, как обычно, никакой информацией о ходе таких тестов итальянские шинники не делятся – в лучшем случае пресс-служба Pirelli опубликует короткое сообщение по их итогам.

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