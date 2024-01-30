Следить

Автоспорт

Култхард: Постоянные успехи лишают победы волшебства

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард обеспокоен тем, что доминирование Макса Ферстаппена и Red Bull Racing может негативно влиять на популярность Формулы 1.

Дэвид Култхард: «Есть выражение: «Если вы знакомы со звездой, она для вас горит не так ярко. В спорте этот принцип тоже работает.

Постоянный успех как бы лишает волшебства ваши победы. В спорте мы ищем вдохновение, возможность для роста, а когда все победы достаются одной команде, остальных это просто лишает надежды».

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Черноморец подписал боснийского защитника

Автоспорт

Култхард: Постоянные успехи лишают победы волшебства

Баскетбол

Паоло Банкеро під час матчу звинуватив Девіна Букера в тому, що він ниє всю гру

Бокс

Названы следующие соперники Выхриста и Шевадзуцкого

Футбол

На Australian Open — 2024 установлен рекорд посещаемости среди всех турниров серии Большого шлема

Теннис

Хуахин. Чжу Линь начала защиту титула, Мария и Фругвиртова вышли во второй круг

Футбол

Ворскла победила команду из Польши в контрольном матче

Автоспорт

Марианн Хинсон возглавила департамент аудита FIA

Футбол

Финский Овечкин покатился по наклонной в 25 лет. Конфликты, проблема с дисциплиной, компьютерные игры

Бокс

Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема

Автоспорт

Несколько инженеров Red Bull перешли в Ferrari

Хоккей

ФБУ отлучит игроков от баскетбола сроком до двух лет в случае отказа участия в матчах за национальную сборную Украины

Баскетбол

Милуоки Бакс расторгли контракт с главным тренером Гриффином

Автоспорт

AlphaTauri переименована в Visa Cash App RB F1 Team

Теннис

Марта Костюк: «Я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких обстоятельствах»

Хоккей

Прометей одержал волевую победу над Хапоэлем в Еврокубке

Футбол

Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января

Футбол

Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе

Баскетбол

Матч Всіх Зірок НБА 2024. #Respect Edition

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт