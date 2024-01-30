Култхард: Постоянные успехи лишают победы волшебства

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард обеспокоен тем, что доминирование Макса Ферстаппена и Red Bull Racing может негативно влиять на популярность Формулы 1.

Дэвид Култхард: «Есть выражение: «Если вы знакомы со звездой, она для вас горит не так ярко. В спорте этот принцип тоже работает.

Постоянный успех как бы лишает волшебства ваши победы. В спорте мы ищем вдохновение, возможность для роста, а когда все победы достаются одной команде, остальных это просто лишает надежды».

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