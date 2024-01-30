Liberty Media осталась самой дорогой спортивной империей

Журнал Forbes второй год подряд назвал компанию Liberty Media, владеющей Формулой 1, самой дорогой спортивной империей в мире.

Стоимость всех активов Liberty Media оценивается в 18,22 миллиарда долларов США. Это на 12% меньше, чем в прошлом году, но такое падение связано с тем, что в июле 2023-го Liberty Media выделила в отдельную компанию принадлежащий ей бейсбольный клуб Atlanta Braves.

На втором месте в рейтинге расположилась Kroene Sports and Entertainment. Стоимость компании, которая владеет клубом по американскому футболу Los Angeles Rams, баскетбольным Denver Nuggets и футбольным лондонским «Арсеналом», составляет 15,59 миллиарда долларов США (рост на 22% по сравнению с прошлым годом).

Замыкает первую тройку Fenway Sports Group, чьё состояние оценивается в 12,95 миллиардов долларов США (рост на внушительные 25% по сравнению с прошлым годом). В число активов группы входят бейсбольная команда Boston Red Sox, хоккейная Pittsburgh Penguins и футбольный «Ливерпуль».

Fenway Sports Group опосредованно связана с Формулой 1, являясь миноритарным акционером компании Arctos Partner, которая в прошлом году приобрела долю в команде Aston Martin.

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