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Марианн Хинсон возглавила департамент аудита FIA

До мая прошлого года Марианн Хинсон работала ведущим специалистом отдела аэродинамики McLaren, но теперь возглавила департамент FIA, который занимается техническим аудитом команд Формулы 1.

На этом посту она вместе с подчинёнными будет контролировать соблюдение участниками чемпионата ограничений, связанных с использованием аэродинамических труб и технологий CFD.

Карьеру в Формуле 1 Марианн начинала в 1999 году в команде Jordan, затем поработала в Toyota, в Force India, в 2010-м возглавила отдел аэродинамики Caterham F1, а почти десять последних лет трудилась в McLaren.

Её обширный опыт в области аэродинамики и знание методов, применяемых в Ф1, помогут федерации наладить эффективный контроль исследовательских работ, которые команды ведут в течение всего года. На это им выделено строго определённое количество часов, и в FIA должны быть уверены, что никто не получает незаконного преимущества.

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