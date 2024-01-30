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Машину Andretti тестируют в аэродинамической трубе

Выступит ли команда Andretti в Формуле 1 или нет, пока неизвестно, но подготовка идёт – и этот фактор может сыграть свою роль при принятии решения.

Команда набрала 120 специалистов, подготовила масштабную модель, которая сейчас тестируется в аэродинамической трубе, летом ожидается первая версия шасси.

Сегодня мы цитировали технического директора Ника Честера, рассказавшего об атмосфере в команде, а The Athletic приводит слова исполнительного директора Andretti Global Майкла Андретти.

Майкл Андретти: «В Формуле 1 ключевой фактор – время. Мы работаем так быстро, как это возможно, чтобы гарантировать, что в дебютном сезоне у нас будет конкурентоспособная машина и сильная команда».

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