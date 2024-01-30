Следить

Автоспорт

Peroni – новый партнёр Ferrari

Команда Ferrari объявила о партнерстве с брендом Peroni Nastro Azzurro 0,0%, итальянским безалкогольным пивом премиум-класса, принадлежащим группе Asahi Europe & International.

Peroni Nastro Azzurro 0.0% станет партнером не только Scuderia Ferrari в Формуле 1, но и серии Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, которая в этом году проведёт свой 32-й сезон.

В честь начала партнёрства Peroni Nastro Azzurro 0.0% выпустит специальную серию напитков, начиная с посвящённого болельщикам пива Tifosi Nastro Azzurro 0.0%.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема

Автоспорт

Несколько инженеров Red Bull перешли в Ferrari

Автоспорт

Жак Вильнёв: Раньше нагрузки на гонщиков были выше

Автоспорт

Расселл катался на лыжах в Австрии и повстречал Феттеля

Хоккей

ФБУ отлучит игроков от баскетбола сроком до двух лет в случае отказа участия в матчах за национальную сборную Украины

Теннис

Australian Open. Даяна Ястремская против Линды Носковой в четвертьфинале: превью матча

Баскетбол

Милуоки Бакс расторгли контракт с главным тренером Гриффином

Автоспорт

AlphaTauri переименована в Visa Cash App RB F1 Team

Теннис

Марта Костюк: «Я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких обстоятельствах»

Хоккей

Прометей одержал волевую победу над Хапоэлем в Еврокубке

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт