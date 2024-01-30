Peroni – новый партнёр Ferrari

Команда Ferrari объявила о партнерстве с брендом Peroni Nastro Azzurro 0,0%, итальянским безалкогольным пивом премиум-класса, принадлежащим группе Asahi Europe & International.
Peroni Nastro Azzurro 0.0% станет партнером не только Scuderia Ferrari в Формуле 1, но и серии Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, которая в этом году проведёт свой 32-й сезон.
В честь начала партнёрства Peroni Nastro Azzurro 0.0% выпустит специальную серию напитков, начиная с посвящённого болельщикам пива Tifosi Nastro Azzurro 0.0%.