Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

«Дакар-2024» закончился совсем недавно, но британская компания Prodrive уже представила новую машину для ралли-рейда следующего года. В 2025-м Себастьен Лёб, Нассер Аль-Аттийя и Кристина Гурьеррес будут бороться за победу в супермарафоне на гоночных внедорожниках Dacia Sandrider.

Dacia – румынское подразделение Renault, но этот бренд хорошо известен всей Европе, и теперь во французском концерне решили более активно продвигать его на международной арене.

Вообще говоря, от Dacia останется только бренд, за всё остальное отвечает Prodrive, и машина создаётся на базе всё того же проверенного Hunter, но конструкция будет основательно доработана в рамках технического регламента класса Ultimate T1+.

Sandrider будет оснащаться 3-литровым V-образным 6-цилиндровым двигателем Nissan с двумя турбинами мощностью 360 л.с., установленном на облегчённом шасси с трубчатой рамой. Также сообщается, что у Sandrider большие колёса с высокопрофильной 37-дюймовой резиной на 17-дюймовых дисках и специальная энергоёмкая подвеска, ходы которой достигают 350 мм – в общем, всё то, что полагается внедорожнику, которому предстоит штурмовать «Дакар».

Как и у Prodrive Hunter, у новой машины полноприводная трансмиссия с 6-ступенчатой КПП, в конструкции которой используются компоненты Ford, и бортовая электросеть напряжением 48 вольт. Также надо отметить, что геометрическая проходимость должна стать более высокой за счёт более коротких свесов, как переднего, так и заднего.

Кстати, заправляться машина будет исключительно синтетическим топливом.

Внешний вид Sandrider весьма грозный и футуристичный, даже в чём-то космический, и на популярные серийные внедорожники Duster он совершенно не похож. Если его и можно с чем-то сравнивать, то с концепт-каром Dacia Manifesto, представленном на Парижском автосалоне пару лет назад. Правда, реальную машину публике пока не показали, ограничившись компьютерными изображениями.

Первичную обкатку она пройдёт в Англии, а интенсивные тесты планируется провести в июне в Марокко. Несколько позже, в октябре 2025-го, Sandrider должен пройти боевое крещение – команда Prodrive намерена участвовать в Morocco Rally, чтобы всё как следует проверить и максимально качественно подготовиться к следующему «Дакару».

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