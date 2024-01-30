Сколько команды будут работать в аэродинамической трубе?

Несколько лет назад в Формуле 1 было введено ограничение на работу с машинами в аэродинамической трубе. Испытания в аэродинамической трубе критически важны, поскольку позволяют дорабатывать машину на протяжении сезона.

Стремясь создать для всех равные возможности и помочь отстающим догнать лидеров, в 2021-м в FIA при ограничении времени работы в аэродинамической трубе стали учитывать позиции в Кубке конструкторов. Чем выше команда завершила сезон, тем меньше времени она сможет работать в трубе. С 1 июля шкала гандикапов меняется в соответствии с актуальным положением команд в Кубке конструкторов.

Поскольку Red Bull Racing становилась обладателем Кубка конструкторов два последних года, в 2024-м у команды будет меньше всего времени на работу в аэродинамической трубе. В Haas, занявшей последнее место в прошлом сезоне, смогут поработать в трубе на 540 часов больше, чем чемпионская команда.

Время работы в аэродинамической трубе в 2024 году

Команда Время работы в аэродинамической трубе (часы) Red Bull 840 Mercedes 900 Ferrari 960 McLaren 1020 Aston Martin 1080 Alpine 1140 Williams 1200 Visa RB 1260 Stake F1 1320 Haas 1380

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