Автоспорт
Сколько команды будут работать в аэродинамической трубе?
Несколько лет назад в Формуле 1 было введено ограничение на работу с машинами в аэродинамической трубе. Испытания в аэродинамической трубе критически важны, поскольку позволяют дорабатывать машину на протяжении сезона.
Стремясь создать для всех равные возможности и помочь отстающим догнать лидеров, в 2021-м в FIA при ограничении времени работы в аэродинамической трубе стали учитывать позиции в Кубке конструкторов. Чем выше команда завершила сезон, тем меньше времени она сможет работать в трубе. С 1 июля шкала гандикапов меняется в соответствии с актуальным положением команд в Кубке конструкторов.
Поскольку Red Bull Racing становилась обладателем Кубка конструкторов два последних года, в 2024-м у команды будет меньше всего времени на работу в аэродинамической трубе. В Haas, занявшей последнее место в прошлом сезоне, смогут поработать в трубе на 540 часов больше, чем чемпионская команда.
Время работы в аэродинамической трубе в 2024 году
|Команда
|Время работы в аэродинамической трубе (часы)
|Red Bull
|840
|Mercedes
|900
|Ferrari
|960
|McLaren
|1020
|Aston Martin
|1080
|Alpine
|1140
|Williams
|1200
|Visa RB
|1260
|Stake F1
|1320
|Haas
|1380