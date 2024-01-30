Валттери Боттас побывал на ледовой гонке в Австрии

В минувший уик-энд у Валттери Боттаса был выбор, чем занять досуг – начнём с того, что в краях, где он живёт, проходило знаменитое Rallye Monte-Carlo. Финский гонщик никогда не скрывал интереса к этому виду автоспорта, не раз выходил на старт ралли и даже добивался неплохих результатов.

Но сейчас он предпочёл соревнования иного рода, ради которых отправился в австрийские Альпы в местечко Целль-ам-Зее, где на территории местного аэродрома проходили ледовые гонки.

Про гонку GP Ice Race мы уже рассказывали, её история насчитывает без малого сто лет, и в своё время к ней имел отношение легендарный немецкий инженер Фединанд Порше. В 2024 году этот праздник зимнего автоспорта проходил под брендом F.A.T. International – 30 лет назад эта компания была спонсором команды Le Mans Porsche Team, и её экипаж в составе Янника Дальмаса, Хёрли Хейвуда и Мауро Бальди выиграл «24 часа Ле-Мана» на спортпрототипе Porsche 962.

В честь триумфа 1994 года ледовые соревнования вновь проходили под флагом этой компании и при традиционной поддержке Red Bull. Она собрала около ста участников из 14 стран, как профессиональных гонщиков, так и любителей ледового дрифта.

Одним из гостей гонки был Валттери Боттас, который не просто наблюдал со стороны за тем, что происходило на трассе, но и сам промчался по ней за рулём спорткара Porsche. Кстати, он был не единственным гостем, кто имеет отношение к Формуле 1 – в паддоке F.A.T. Ice Race можно было повстречать и Марка Уэббера. Бывший гонщик Red Bull Racing уже давно сотрудничает с компанией Porsche и является одним из послов штутгартской марки.

Кстати, интерес к этой гонке был таким, что организаторам пришлось выпустить в продажу дополнительное количество билетов, поскольку то, что было запланировано изначально, раскупили практически моментально. А завершилось всё шумной вечеринкой в замке Капрун, куда пускали далеко не всех, где подавались изысканные блюда австрийской кухни, а собравшихся развлекали популярные местные диджеи. Побывал ли Валттери на той вечеринке, он рассказывать не стал.

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