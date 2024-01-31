Aston Martin и JCB расширили многолетний контракт

Команда Aston Martin расширила многолетний партнёрский контракт с компанией JCB, известным производителем крупной строительной техники, в частности используемой при строительстве новой базы команды.

Логотип JCB появится на новой машине Aston Martin Aramco AMR24, которую представят 12 февраля.



Джефферсон Слэк, коммерческий директор Aston Martin Aramco F1: «Мы рады продолжить сотрудничество с нашими друзьями из JCB, начиная наш шестой совместный сезон. Это невероятно успешное сотрудничество объединило двух британских производителя, и впереди ещё много нового. Мы надеемся на сотрудничество с JCB в течение многих лет».

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