Чарли Вурц дебютирует в Формуле 3

Чарли Вурц, сын бывшего гонщика Формулы 1 Алекса Вурца, в 2024 году дебютирует в Формуле 3. Австрийский гонщик, которому в декабре исполнилось 18 лет, подписал контракт с командой Jenzer Motorsport.

В прошлом сезоне Вурц выступал в серии Euroformula Open, в которой одержал одну победу в Монце и пять раз поднялся на подиум, заняв шестое место по итогам сезона. Кроме того, в 2023-м Чарли стал чемпионом Formula Regional Oceania.

Чарли Вурц: «Я очень рад, что буду выступать за Jenzer Motorsport в Формуле 3. Мне комфортно в команде, которая сильно мотивирована, и я чувствую уверенность в себе. Не могу дождаться, когда через несколько недель приступлю к работе в Бахрейне».

Источник