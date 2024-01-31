Дженсон Баттон: «24 часа Дайтоны» не сравнить ни с чем

Сезон для Дженсона Баттона, как и для многих других гонщиков, выступающих на международном уровне, начался с классического марафона «24 часа Дайтоны». Чемпион мира 2009 года впервые провёл его в высшей категории гонок на выносливость и вместе с напарниками пилотировал гиперкар Acura ARX-06 команды WTRAndretti – о том, что его экипаж занял 3-е место в абсолютном зачёте, мы рассказывали.

Разумеется, этот опыт очень пригодится Дженсону, ведь в 2024 году он проведёт полный сезон в WEC, но уже в составе британской команды Jota, и примет участие во всех восьми этапах чемпионата за рулём спортпрототипа Porsche 963.

«Вот это был опыт! В прошлом я уже выступал в нескольких гонках на выносливость, но «Дайтону» не сравнить ни с чем, – поделился Баттон своими впечатлениями после финиша. – Когда на трассе находится сразу 60 машин, и все несутся по бэнкингам, то это можно сравнить с игрой «на слабачка», но на скоростях за 300 км/ч.

Было очень весело, и мне повезло, что я проехал эту гонку вместе с WTRAndretti. Вся команда отлично сработала, а я внёс в общее дело лишь небольшой свой вклад. Поздравляю всех с заслуженным подиумом! Нам не хватило скорости, чтобы победить, хотя в WTRAndretti умеют выжимать из машины максимум – так было и в этот уик-энд.

Мы отлично справились, поэтому спасибо команде за её упорный труд, а также моим напарникам – Джордану Тэйлору, Луи Делетразу и Колтону Херте – за то, что позволили мне составить им компанию в Дайтоне! Удачи вам в оставшихся 24-часовых гонках сезона серии IMSA!»

Дженсон Баттон был не единственным бывшим гонщиком Формулы 1, кто вышел на старт в Дайтоне, вот только многим другим не удалось добраться до финиша – среди неудачников в этом году были Маркус Эриксон, Брендон Хартли, Себастьен Бурдэ, Александер Росси, Роман Грожан и Пол ди Реста.

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