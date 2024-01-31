Гэри Андерсон о предстоящих презентациях новых машин

Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, а ныне технический эксперт издания The Race, рассуждает о предстоящих презентациях, которые команды Формулы 1 начнут проводить уже на этой неделе.

В разные годы мы видели много разных типов презентаций: какие-то команды действительно представляют новые машины, другие показывают старые, лишь по-новому раскрашенные, а в последнее время дело всё чаще ограничивается просто несколькими компьютерными рендерами и кое-какой фактической информацией.

Лично мне всегда нравились такие презентации, на которых мы могли видеть реальную машину на реальной трассе – именно так в прошлом году поступили в Ferrari.

При этом вы демонстрируете, что у вас уже есть полностью готовая машина, способная сразу отправиться на тесты. Однако это не всегда возможно, поскольку какие-то мелочи могут в последний момент помешать явить миру законченный продукт. Кроме того, когда вы впервые испытываете технику на трассе, есть риск что у всех на глазах что-то пойдёт не так.

Помню, в 1994 году, когда в команде Jordan мы построили шасси 194, Рубенс Баррикелло выехал из боксов, но система подрулевого переключения передач – в те времена она для нас была новинкой – не позволяла переключиться выше первой передачи.

Рубенс проехал один круг, а я в это время лихорадочно соображал, с чем могла быть связана неполадка. Он вернулся на пит-лейн, остановился возле боксов, а я заглянул в кокпит и заметил, что система быстрого отсоединения рулевого колеса находилась в неправильном положении.

Из соображений безопасности у неё есть два положения. Во второе положение она установилась не до конца, и это позволило гонщику включить первую передачу, но когда он трогался с места, работая подрулевым лепестком сцепления, система отсоединения руля вернулась в первое положение. При этом разъединился разъём электропроводки, которая идёт от рулевой колонки к рулю. Я просто установил руль в нужное положение, и Баррикелло вновь выехал на трассу.

Есть определённый аспект, которому команды в последние годы уделяют повышенное внимание – они стремятся сократить затраты времени, которые отводятся на изготовление деталей машины. Это означает, что производственные графики составляются с точностью до часов, если не до минут. И если происходят какие-то задержки, важно узнавать об этом как можно скорее.

Если удаётся наладить такой подход к организации производственных процессов, вы получаете дополнительное время на проведение исследований и конструкторских работ. В Формуле 1 всё меняется настолько быстро, что в ту самую минуту, когда мы нажимаем на кнопку и приступаем к изготовлению того или иного компонента, по сути, он уже устарел, ведь инженеры уже готовят новое, более совершенное решение.

Чем более точно вы составляете производственные графики, тем более современной будет начальная версия вашей машины.

Если посмотреть на даты презентаций, то можно прикинуть, какая из команд работает более уверенно и эффективно. Не случайно команды поменьше представляют свои машины первыми – топ-команды работают со своими проектами дольше. Кроме того, команды второго эшелона хотят пораньше провести презентации, чтобы им досталось больше внимания прессы – это разумно с коммерческой точки зрения. А новинки топ-команд попадут в главные новости в любом случае.

Red Bull Racing представит свою машину последней, 15 февраля, когда до начала предсезонных тестов в Бахрейне останется всего шесть дней. Для сравнения: в Haas устроят презентацию за 18 дней до старта тестов, а первичную обкатку новой машины проведут 11 февраля, за четыре дня до презентации Red Bull.

Это означает, что в распоряжении команды из Милтон-Кинса будет на 13 дней больше, которые можно потратить на детальную конструкторскую проработку нового шасси. Это должно дать ей возможность сразу представить более эффективную и быструю машину.

В прежние времена, когда не было ограничений на тесты, та команда, чья машина первой выезжала на трассу, была в благоприятном положении, но в наше время получается, что чем позже шасси будет готово, тем лучше. Хотя, конечно, при этом надо избегать того, что было с Williams в 2019 году, когда машина к началу тестов ещё не была доделана.

Сокращение затрат времени на производство компонентов также приносит дивиденды по ходу сезона, когда начинается модернизация техники. Как только машина готова, команда составляет план ликвидации выявленных слабых мест нового шасси, и тут многое зависит от того, насколько быстро вы умеете реагировать на проблемы, связанные с поведением машины на трассе или с её технической надёжностью.

Red Bull – лидеры, и выше им уже не подняться. Но Эдриан Ньюи и его конструкторы, разрабатывая новую машину, об этом не думают. Интересно посмотреть, что они создадут на этот раз. Объём реальной информации о своих новинках, которой поделятся команды в ближайшие недели, будет разным, но даже на самой формальной презентации, где нам почти ничего не покажут, обычно можно разглядеть что-то любопытное.

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