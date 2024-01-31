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Гран При Малайзии может вернуться в календарь в 2026-м

Государственная нефтяная компания Малайзии Petroliam Nasional, более известная как Petronas, надеется вернуть в страну этап Формулы 1 в 2026 году.

Трасса Сепанг принимала Гран При с 1999 по 2017 год, однако в дальнейшем отказалась от проведения гонок из-за снижения продаж билетов и роста организационных затрат. Тем не менее, в Сепанге продолжают принимать этап MotoGP и другие гоночные серии.

Как сообщают осведомлённые источники, в минувший вторник при участии президента Petronas Тенгка Мухаммада Тауфика Тенгку Азиза обсуждались планы по возвращению Формулы 1 в Малайзию в 2026 году.

В Petronas и Формуле 1 пока никак не прокомментировали эту информации, но ранее официальные лица в Малайзии говорили, что страна не может позволить себе проведение этапа чемпионата мира. По всей видимости, спонсорская поддержка Petronas закроет финансовый вопрос.

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