В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

В Формуле 1 официально отклонили заявку Andretti Cadillac на участие в чемпионате в 2025-м и в 2026 году. Однако у команды остаётся возможность выступить в сезоне 2028 года, если к тому времени в Cadillac разработают и построят собственную силовую установку.

После нескольких месяцев обсуждений в руководстве Формулы 1 пришли к выводам, что команда Andretti не сможет выступать на конкурентоспособном уровне. В FOM считают, что новая команда принесёт больше пользы самому Майклу Андретти, а не Формуле 1.

«В процессе оценки заявки было установлено, что появление одиннадцатой команды само по себе не принесёт пользу чемпионату, – говорится в заявлении Формулы 1. – Самый важный способ, которым новый участник может принести пользу, это быть конкурентоспособным. Мы не считаем, что заявитель будет конкурентоспособным участником.

Хотя имя Andretti в некоторой степени узнаваемо среди болельщиков Формулы 1, наши исследования показывают, что это Формула 1 принесёт пользу бренду Andretti, а не наоборот.

Дополнительная одиннадцатая команда увеличит операционные нагрузки на промоутеров гонок. Некоторым из них придётся пойти на значительное повышение расходов, а также сократить технические, операционные и коммерческие возможности для других участников.

Нам не удалось выявить какого-либо существенного ожидаемого положительного влияния на финансовые результаты Формулы 1, что является ключевым показателем коммерческой ценности.

Исходя из заявки в её нынешнем виде, мы не считаем, что заявитель продемонстрировал, что его появление повысит ценность чемпионата. Исходя из этого мы делаем вывод, что заявка претендента на участие не должна быть удовлетворена».

В Формуле 1 дали понять, что ещё одной причиной, по которой проекта Майкла Андретти получил отказ, связан с намерением команды использовать клиентские силовые установки под брендом Cadillac. В чемпионате заинтересованы в появлении нового автопроизводителя, и если в General Motors (GM) разработают собственную силовую установку, это станет существенным фактором для пересмотра принятого решения.

«Мы могли бы иначе рассматривать заявку на участие команды в сезоне 2028 года с силовой установкой GM. Это может быть как заводская команда GM, так и клиентская, которая будет разрабатывать все необходимые компоненты своими силами.

В этом случае необходимо будет учитывать дополнительные факторы ценности, которую заявитель принесёт чемпионату. В частности, за счёт привлечения в спорт престижного нового автопроизводителя в качестве поставщика силовых установок».

Источник