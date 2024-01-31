В Mercedes напомнили о презентации новой машины, опубликовав в социальных сетях фотографию и условия конкурса для болельщиков из Великобритании, десять из которых смогут увидеть W15 одними из первых – до начала официальной презентации.

Презентация традиционно пройдёт в Сильверстоуне. 14 февраля Тото Вольфф и гонщики расскажут о новой машине и надеждах на сезон, а потом Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл проведут первую обкатку машины в рамках съёмочного дня для партнёров и спонсоров.

Источник