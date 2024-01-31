Видео: Мечта Шарля Леклера продолжается

«Мечта продолжается» – так Шарль Леклер назвал небольшой видеоролик, посвящённый важному событию в его жизни и карьере – продлению контракта с Ferrari, про который лишь известно, что он рассчитан не на один год.

«Ferrari означает для меня буквально всё, – говорит Шарль в этом ролике. – Выступать за эту команду я начал мечтать, когда мне было всего три с половиной года. Я тогда впервые смотрел Гран При Монако, искал на трассе красную машину и мечтал когда-нибудь стать гонщиком Скудерии.

В Ferrari поверили в меня, помогли попасть в Формулу 1, и выступать в цветах нашей команды по всему миру – это невероятный опыт, ведь мы чувствуем очень горячую поддержку болельщиков. Я считаю, что это огромная честь – быть частью нашей команды, которая уже стала для меня семьёй.

Формула 1 занимает огромное место в моей жизни, выиграть вместе с Ferrari чемпионат мира – моя главная мечта, и я делаю абсолютно всё, что в моих силах, чтобы она осуществилась…»

Надо также отметить, что музыку, которая звучит за кадром, Шарль сочинил сам в соавторстве французским пианистом и композитором Софьеном Памаром.

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