Издание Speedcafe опубликовало зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2024 году. Цифры неофициальные, бонусные выплаты по итогам сезона и рекламные контракты могут существенно скорректировать доходы в большую сторону.
В 2024 году самая высокая зарплата в Формуле 1 у Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена – 55 миллионов долларов США. Шарль Леклер и Ландо Норрис добились существенного повышения зарплаты, продлив контракты с Ferrari и McLaren соответственно. Монегаск за предстоящий сезон заработает минимум 30 миллионов долларов, британский гонщик – 25 миллионов.
Относительно скоромная зарплата у чемпиона мира Фернандо Алонсо – в 2024-м он заработает 5 миллионов долларов – столько же, сколько Пьер Гасли и Кевин Магнуссен, но меньше, чем, например, Эстебан Окон и Валттери Боттас.
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2024 году
|Гонщик
|Команда
|Зарплата
|Л.Хэмилтон
|Mercedes
|$55 млн.
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|$55 млн.
|Ш.Леклер
|Ferrari
|$30 млн.
|Л.Норрис
|McLaren
|$25 млн.
|Д.Расселл
|Mercedes
|$13 млн.
|С.Перес
|Red Bull
|$10 млн.
|К.Сайнс
|Ferrari
|$10 млн.
|В.Боттас
|Stake
|$10 млн.
|Э.Окон
|Alpine
|$6 млн.
|Ф.Алонсо
|Aston Martin
|$5 млн.
|П.Гасли
|Alpine
|$5 млн.
|К.Магнуссен
|Haas
|$5 млн.
|О.Пиастри
|McLaren
|$3 млн.
|А.Элбон
|Williams
|$3 млн.
|Д.Риккардо
|Visa RB
|$2 млн.
|Л.Стролл
|Aston Martin
|$2 млн.
|Н.Хюлкенберг
|Haas
|$2 млн.
|Г.Чжоу
|Stake
|$2 млн.
|Ю.Цунода
|Visa RB
|$1 млн.
|Л.Сарджент
|Stake
|$1 млн.