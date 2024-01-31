Издание Speedcafe опубликовало зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2024 году. Цифры неофициальные, бонусные выплаты по итогам сезона и рекламные контракты могут существенно скорректировать доходы в большую сторону.

В 2024 году самая высокая зарплата в Формуле 1 у Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена – 55 миллионов долларов США. Шарль Леклер и Ландо Норрис добились существенного повышения зарплаты, продлив контракты с Ferrari и McLaren соответственно. Монегаск за предстоящий сезон заработает минимум 30 миллионов долларов, британский гонщик – 25 миллионов.

Относительно скоромная зарплата у чемпиона мира Фернандо Алонсо – в 2024-м он заработает 5 миллионов долларов – столько же, сколько Пьер Гасли и Кевин Магнуссен, но меньше, чем, например, Эстебан Окон и Валттери Боттас.

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2024 году

Гонщик Команда Зарплата Л.Хэмилтон Mercedes $55 млн. М.Ферстаппен Red Bull $55 млн. Ш.Леклер Ferrari $30 млн. Л.Норрис McLaren $25 млн. Д.Расселл Mercedes $13 млн. С.Перес Red Bull $10 млн. К.Сайнс Ferrari $10 млн. В.Боттас Stake $10 млн. Э.Окон Alpine $6 млн. Ф.Алонсо Aston Martin $5 млн. П.Гасли Alpine $5 млн. К.Магнуссен Haas $5 млн. О.Пиастри McLaren $3 млн. А.Элбон Williams $3 млн. Д.Риккардо Visa RB $2 млн. Л.Стролл Aston Martin $2 млн. Н.Хюлкенберг Haas $2 млн. Г.Чжоу Stake $2 млн. Ю.Цунода Visa RB $1 млн. Л.Сарджент Stake $1 млн.

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