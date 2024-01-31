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Зейн Мэлони стал участником Академии Sauber

Зейн Мэлони пополнил ряды слушателей Академии Sauber. В предстоящем сезоне барбадосский гонщик продолжит выступать в Формуле 2 за команду Rodin Carlin при поддержке Sauber, а на некоторых этапах Формулы 1 будет выполнять обязанности резервного гонщика команды Stake. В случае необходимости Зейн готов заменить Валттери Боттаса или Гуаньюя Чжоу.

Зейн Мэлони: «Для меня большая честь присоединиться к Академии Sauber и взять на себя роль одного из резервных гонщиков команды Stake.

Имя Sauber уже более 30 является частью Формулы 1 – эта команда открыла путь к успеху многим гонщикам. Я рад стать частью этой семьи и с нетерпением жду совместной работы в предстоящем сезоне.

Я сделал ещё шаг к своей цели – стать гонщиком Формулы 1».

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