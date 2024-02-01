Айо Комацу о подходе к работе с командой…

Карьерный рост Айо Комацу впечатляет – не каждый рядовой инженер выбивается в руководители команды, но японец смог – и перед началом первого сезона в этой роли рассказал о своих планах.

Айо Комацу: «Мы не до конца понимаем все проблемы нашей машины, а значит – не сможем избежать их при строительстве новой. Я не стану говорить, что мы на 100% разобрались с прошлогодними сложностями, поскольку это не так. Но у нас есть понимание, в каком направлении двигаться дальше.

С 2019 по 2023 год программа была совсем другой. Она выглядела похоже, но отличалась во всём. Сейчас главное – интеграция. Если мы не сможем эффективно взаимодействовать с отделом аэродинамики в Италии и отделом шин в Великобритании, возникнут проблемы. Я сосредоточусь на совершенствовании этого взаимодействия и нашей рабочей культуры. Мы хотим двигаться дальше, как единое целое.

Если у вас реальная проблема с машиной, нужно открыто обсудить её со всеми специалистами, даже если они понимают её причины по-разному. Этого не избежать. Но разногласия – это здорово, поскольку все понимают, что нужно найти решение, и его поиск – это путь в верном направлении».

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