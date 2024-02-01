Берман и Фиттипальди – резервные пилоты Haas F1

За день до презентации новой машины в Haas F1 назвали резервных пилотов на сезон 2024 года – ими стали Оливер Берман и Пьетро Фиттипальди.

Берман – слушатель молодёжной Академии Ferrari, в прошлом году он участвовал в двух тренировках за рулём Формулы 1 – в Мексике и Абу-Даби, а потом и в ноябрьских тестах. В этом году он сядет за руль основной машины команды в шести первых тренировках по ходу сезона – в Эмилии-Романье, Испании, Великобритании, Венгрии, Мехико и Абу-Даби.

Фиттипальди будет совмещать работу резервного гонщика с выступлениями в составе Rahal Letterman Lanigan Racing в серии IndyCar.

Айо Комацу, руководитель команды: «Я рад, что Оливер Пьетро стали нашими резервными пилотами.

Оливер проделал огромную работу для нас в прошлом сезоне и мы с нетерпением ждём возможности предоставить ему больше времени за рулём в 2024-м.

Пьетро проведёт с нами шестой сезон, что обеспечит преемственность и поможет ему вносить вклад в нашу программу. Мы рады, что в этом сезоне он получил постоянное место в IndyCar, так что он сможет заниматься любимым делом – гонками, но при этом он будет рядом с нами, как часть семьи Haas».

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