Мик Шумахер: Я заслуживаю ещё одного шанса

Мик Шумахер проведёт этот сезон в серии WEC, но считает, что заслуживает ещё одного шанса в Формуле 1…

Мик Шумахер: «Я открыт для любых предложений. У меня есть все необходимые навыки, я считаю, что заслуживаю ещё одного шанса в Формуле 1.

Я достаточно хорош. Я доказал это в Формуле 4, Формуле 3 и Формуле 2, но тот факт, что я выигрывал гонки и чемпионаты, быстро забывается.

Я доказал, что могу не только быстро ехать по трассе, но и справляться с прессингом. И в Формуле 1 он не так сильно отличается».

Источник